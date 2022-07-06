Луганская область полностью не захвачена: в селах вокруг Лисичанска продолжаются тяжелые бои — Гайдай 6 июля, 11:05 В селах вокруг Лисичанска продолжаются тяжелые бои (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты пока не смогли полностью захватить всю территорию Луганской области. В двух населенных пунктах все еще продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Ситуация, к сожалению, очень сложная. Но то, что россияне отчитались о том, что они захватили полностью всю область, — это не совсем так. Потому что Луганщина до сих пор борется: почти вся территория захвачена, но в двух населенных пунктах все равно проходят ожесточенные бои», — сказал он.

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По его словам, бои идут в селах вокруг Лисичанска — некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль.

Гайдай отметил, что российская армия постоянно получает определенные резервы, новую технику, огромное количество боекомплекта для артиллерии.

«Обстреливают там все полностью с утра до ночи, пытаются наладить стабильные переправы, то есть все-таки хотят завершить полную оккупацию Луганской области», — добавил он.



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