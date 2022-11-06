Экопреступления России. Оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины почти на 1,4 трлн грн — Счетная палата

6 ноября, 12:47
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе возле Одессы в результате российского удара, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе возле Одессы в результате российского удара, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские военные нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн.

Об этом сообщает Счетная палата, ссылаясь на данные Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ.

Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. Согласно подсчетам, с начала полномасштабного вторжения войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. В 2021-м и 2020-м фиксировали только 2,2 млн тонн за год.

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Также пострадали 3 млн га лесов — почти треть лесного фонда Украины. В Счетной палате говорят, что некоторые из них утрачены навсегда.

«Россия превратила наши плодородные черноземы в самые загрязненные взрывчаткой земли в мире. Около трети территории Украины нуждаются в разминировании, на что понадобится минимум 10 лет», — отметили там.

https://www.facebook.com/rp.gov.ua/posts/pfbid0XjMTJiXvdsSohDoEix175xMvGDBdeqAYF3AFE5Dh7YFSqXpEpEUEx41k3Ag1EMWNl

6 ноября — международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войн и вооруженных конфликтов.

С начала полномасштабного вторжения РФ ученые фиксируют резкое увеличение случаев гибели дельфинов в акватории Черного и Азовского морей. Их массовую гибель расследует Офис генпрокурора.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Экология Война России против Украины

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