В СБУ заявили, что до сих пор не получили всех документов по делу Гандзюк

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил в эфире Радио НВ, что в СБУ до сих пор не поступили все материалы дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля и которая умерла после этого в больнице 4 ноября.
"Мы ожидаем документы, они поступят до утра. Производство как относительно исполнителей, так и по отношению к заказчику переданы в СБУ. Производство расширяют наши возможности по раскрытию этого преступления и установления его заказчика или заказчиков", - заявил Гуськов.
По его словам, СБУ тесно сотрудничает с МВД и осуществляет свои мероприятия для расследования этого производства. Руководитель аппарата председателя СБУ также заверил, что о засекречивании дела речи не идет, однако ст.222 Уголовно-процессуального кодекса регламентирует порядок, пределы и способ разглашение данных досудебного производства.
"У меня пока санкции на обнародование нет. В обнародовании информации заинтересован прежде всего заказчик убийства. Поэтому призываем активистов не требовать от нас обнародования каждого шага", - заявил Гуськов.
Он добавил, что ведомство заинтересовано в том, чтобы завершить расследование дела в сжатые сроки и отметил, что задача СБУ - "собрать такую доказательную базу, чтобы это было основанием для приговора суда".
Напомним, 5 ноября Национальная полиция заявила, что выполнила все необходимые следственные действия по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк и уголовное производство передано в Службу безопасности Украины. В полиции заверили, что собранных материалов достаточно для того, чтобы доказать вину, в том числе и заказчиков убийства.
Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное производство в связи с нападением на Гандзюк 7 августа, хотя генпрокурор Юрий Луценко поручил передать расследование от Нацполиции СБУ еще 3 августа. В выписке из Единого реестра досудебных расследований об открытии производства СБУ, которую обнародовал на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, сказано, что нападение на Гандзюк совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны.
4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета и активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющего обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% поверхности тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Четверых подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которых подозревают в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, по статье Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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