В СБУ рассказали о спецоперации по спасению из плена сына украинской военнослужащей — видео

20 мая, 12:42
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Оккупанты пытались заставить женщину работать на них, угрожая ее сыну (Фото:СБУ)

Оккупанты пытались заставить женщину работать на них, угрожая ее сыну (Фото:СБУ)

В период временной оккупации Черниговской области войсками РФ сотрудники Службы безопасности Украины провели там операцию по спасению из плена сына украинской военнослужащей.

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Как сообщается, после начала вторжения женщина решила отправить мальчика к родственникам в одно из сел на территории региона.

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«Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна. Через несколько дней на телефон матери поступил звонок с неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождения подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона», — рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко.

В свою очередь военнослужащая не стала сотрудничать с захватчиками, а обратилась за помощью в СБУ, после чего бойцы контрразведки разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1527579735181737985
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Украинские военные Черниговская область Плен Дети Похищение Война России против Украины

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