В рядах СБУ разоблачили поклонницу «русского мира»

17 января, 12:54
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Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в рядах Службы безопасности Украины поклонницу так называемого «русского мира».

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Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Госбюро расследований.

Сторонницей российских оккупантов оказалась замначальника финансово-экономического отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

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«Женщина публично оправдывала войну России против Украины и всячески отрицала оккупацию украинских территорий. На своем рабочем месте она пыталась убедить коллег в том, что война, которую начала Россия в Украине еще в 2014 году, является „внутренним гражданским конфликтом“. Также она утверждала, что украинские города Харьков и Одесса „исконно русские“», — рассказали в ГБР.

Согласно ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом), задержанной грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Война России против Украины

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