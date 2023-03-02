В рядах СБУ разоблачили подполковницу-поклонницу «русского мира»
В Ровенской области разоблачили подполковницу СБУ, которая поддерживала российскую агрессию (Фото:СБУ)
Правоохранители разоблачили сотрудницу управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, которая оправдывала войну России против Украины и отрицала вооруженную агрессию РФ.
Должностное лицо на антиукраинской деятельности разоблачило главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Государственным бюро расследований (ДБР), сообщили в пресс-службе ведомства.
Подполковница активно продуцировала месседжи российской пропаганды и продвигала антиукраинские взгляды. В частности, женщина убеждала, что война в Украине выгодна, прежде всего США, заявляла, что «Запад преследует собственные интересы», а также, что именно из-за Украины, а не из-за России, как страны-агрессора, все европейские страны страдают от повышения тарифов и санкций.
В разговорах служащая выражала восторг политикой Лукашенко и сожалела, что Янукович покинул страну в 2014 году.
Сторонница России отмечала, что именно украинские власти виновны в полномасштабном вторжении РФ, поскольку не признали «автономными» оккупированные РФ Донецкую и Луганскую области.
Кроме того, чиновница не верит в обстрелы востока Украины россиянами, ведь «они приняли решение их защищать», а украинских военных обвиняет в постоянных «провокациях».
В частности, женщина пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как «нагнетание обстановки» и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС.
Фигурантка служила в СБУ с 1996 года, однако раньше подобных настроений не проявляла. Она отстранена от занимаемой должности и находится в распоряжении. По результатам расследования будет принято решение о ее дальнейшем увольнении, сообщили в ДБР.
Женщине сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерным, а также отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершенном должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.