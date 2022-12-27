Распространяли фейки о войне. С 24 февраля разоблачили более тысячи вражеских интернет-агитаторов — СБУ 27 декабря, 10:58 В СБУ заявили, что с 24 февраля разоблачено более тысячи вражеских интернет-агитаторов (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину киберспециалисты СБУ разоблачили более 1200 агитаторов, распространявших в интернете фейки и российские нарративы.

Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, почти 600 из них уже получили сообщение о подозрении.

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«СБУ обнаруживает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщено о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения», — сказал Витюк.



По его словам, российские информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше. В том числе и потому что СБУ действует проактивно — пытается работать на опережение, а не бороться с последствиями.

Витюк рассказал, что СБУ проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды.

«В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 млн фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов, работавших против Украины», — сказал он.

Начальник департамента добавил, что мощное киберсопротивление - это результат взаимодействия многих людей и организаций, потому что наши граждане превратились в настоящую киберТрО.