«Корректировщики огня в рясах»: и.о. главы СБУ оценил угрозу Московского патриархата в Украине

27 октября, 11:14
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В СБУ напомнили, что священники подконтрольного РПЦ Московского патриархата нередко становятся агентами РФ (Фото:СБУ)

В СБУ напомнили, что священники подконтрольного РПЦ Московского патриархата нередко становятся агентами РФ (Фото:СБУ)

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк считает, что так называемый Московский патриархат является «идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры».

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о возможном влиянии российских спецслужб на церковь.

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«Если взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых — от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах», — рассказал Малюк.

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В частности, он напомнил о задержании в Винницкой области служителя МП, который «постоянно коммуницировал с ФСБ» и был одногрупником главы РПЦ Владимира Гундяева (патриарх Кирилл).

«Да, угрозы есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую СБУ не может повлиять и своевременно задокументировать. Поэтому это направление мы отрабатываем качественно», — заверил руководитель спецслужбы.

https://www.youtube.com/embed/8zw4r6HYOTY
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Религия УПЦ МП Священники Коллаборант Российская агентура Московский патриархат Война России против Украины

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