В СБУ раскрыли детали дела против пропагандистки Панченко 4 января, 16:53 Диану Панченко обвиняют в создании пропагандистских сюжетов в интересах РФ (Фото:Скриншот видео Панченко/YouTube)

В Службе безопасности Украины подтвердили открытие уголовного дела против пропагандистки Дианы Панченко, работавшей на прокремлевских каналах NewsOne, 112 Україна и ZIK.

О расследовании ее антиукраинской деятельности ранее сообщил народный депутат из фракции Голос, первый замглави парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

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В ответе украинской спецслужбе на его запрос было сказано, что в отношении Панченко начато уголовное производство по по ч. 2 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: СБУ

Как уточнили в СБУ, пропагандистка создавала в интересах РФ сюжеты, которые «манипулируют сознанием зрителей».

«В частности, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, где, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Панченко опубликовала на своем YouTube-канале видео так называемого «интервью» с украинскими военными Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом, которые находятся в плену российских захватчиков.

На данное время она скрывается на временно оккупированных РФ территориях.