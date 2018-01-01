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В СБУ рассказали о попытках организовать провокации во время Объединительного собора

Сегодня, 12:21
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Как рассказали в СБУ, провокации планировались, в том числе и в Киево-Печерской лавре

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила попытки российских спецслужб организовать провокации накануне и во время Объединительного церковного собора в Киеве.

Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил во время брифинга заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"СБУ задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне и во время проведения Объединительного собора и создания украинской поместной церкви", - заявил он.

По словам Кононенко, одна из таких провокаций, направленных против получения украинской церковью томоса об автокефалии, должна была состояться непосредственно в Киево-Печерской лавре.

При этом настоятель лавры митрополит Павел из Московского патриархата должен был координировать действия провокаторов.

"Это должно было стать подтверждением предыдущих "страшилок" о преследовании верующих УПЦ радикалами и захвате святынь, а с другой стороны – могло поставить под угрозу проведение Объединительного собора", - добавил замглавы СБУ.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

Как ожидается, томос на создание поместной церкви будет получен после избрания предстоятеля патриархата на Объединительном соборе, запланированном на 15 декабря.

Глава Русской православной церкви Кирилл, недовольный потерей своего влияния в Украине, заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, "впал в раскол".

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Теги:   Провокации Спецслужбы РФ Украинская православная церковь СБУ

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