Госорганы, церкви, ВПК. Россия десятилетиями насыщала Украину своей агентурой — Малюк

28 февраля, 11:51
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Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Василий Малюк (Фото:ssu.gov.ua)

Страна-агрессор Россия десятилетиями насыщала Украину своей агентурой, заявил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, СБУ раскрыла или задержала 360 агентов РФ.

«Россия десятилетиями насыщала нашу страну своей агентурой в государственных органах, в церкви, в военно-промышленном комплексе», — сказал он в интервью Independent.

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Глава ведомства добавил, что цели ведомства варьируются от известных деятелей, таких как Виктор Медведчук, до граждан, которые собирают информацию о местонахождении украинских сил.

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В феврале Служба безопасности Украины задержала в Киеве прокремлевского блогера, скрывавшегося от правосудия в монастыре УПЦ московского патриархата. Он занимался подготовкой заказных публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=MNZblUVHkAM&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Война России против Украины Василий Малюк

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