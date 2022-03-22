Одни портянки, литр водки и антифриз. В СБУ рассказали, как выглядит портрет среднестатистического российского военного — видео

22 марта, 16:54
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Российские военные вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Согласно со служебными записками пленных российских захватчиков, они месяцами ходят в одних и тех же портянках, а обязательный элемент его «рациона питания» — один литр водки, сообщает СБУ.

«Хотите понимать среднестатистический портрет российского захватчика? Он обычно имеет только школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его „рациона питания“ — один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных записках пленных российских захватчиков, которые находятся в распоряжении СБУ», — заявили в СБУ.

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В ведомстве заявили, что офицеры русской армии ведут портрет личного состава и здесь ничего удивительного нет, если бы не понимание, как они это делают.

«Например, графа о происхождении, в ней до сих пор, как во времена столетней давности указывают пункты „из рабочих, из крестьян“», — сообщили в СБУ.

По данным ведомства, путинские военные так любят пьянствовать, что один литр водки прописан среди норм рациона питания.

«Есть там и медовуха, и даже антифриз. Чтобы российские захватчики не умерли от выпитого антифриза, который на запах напоминает их любимую водку, они проходят специальный инструктаж и подписывают, что знают, что антифриз — это яд», — заявили в СБУ.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Война России против Украины

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