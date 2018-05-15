В СБУ подтвердили обыск в офисе РИА Новости-Украина в Киеве

В СБУ заявили, что обладают обоснованной доказательной базой против РИА Новости-Украина

Служба безопасности Украины подтвердила проведение следственных действий в офисе РИА Новости-Украина в рамках спецоперации против российских медиаструктур, которые Кремль использует в информационной войне.

Об этом заявила спикер СБУ Алена Гитлянская.

"Подтверждаю, обыски действительно проводятся в офисе РИА Новости-Украина, задержан его руководитель. У нас есть обоснованная доказательная база, которую мы обнародуем по завершению следственных действий", - написала она.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали пропагандиста РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.