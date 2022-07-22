Депутаты и правоохранители. НАПК передало в СБУ данные о 1500 вероятных предателях Украины
Задержание коллаборанта в Сумской области (Фото:Офис генпрокурора)
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в СБУ базу данных, в которой есть информация о 1500 вероятных предателях Украины. Среди них 215 депутатов местных советов и должностных лиц органов самоуправления, которые могут быть коллаборантами.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Кроме депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, в базу НАПК попали:
22 главы местных советов и администраций;
32 государственных служащих разных уровней;
334 правоохранителя;
70 руководителей государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
344 частных лица.
Кроме того, НАПК инициировало привлечение двух лиц, которые могут быть коллаборантами, к уголовной ответственности. Чиновники работали в Харьковской и Херсонской областях и помогали врагу, в частности передавая информацию о местных активистах и участниках АТО.
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