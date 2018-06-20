В СБУ ответили на обвинения Кернеса о провокации в горсовете Харькова

Из здания Харьковского городского совета эвакуировали 300 человек

Начальник пресс-центра управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула опроверг обвинения мэра Харькова Геннадия Кернеса в том, что за сегодняшним беспорядком в горсовете стоят сотрудники СБУ.

Мэр заявил, что "активисты", которые ворвались в здание горсовета Харькова, были людьми главы облуправления СБУ Андрея Носача. Кернес также обратился к лидерам фракций и депутатам Верховной Рады с просьбой заслушать отчет главы СБУ о действиях его подчиненного.

В облуправлении ответили Кернесу, что сотрудники спецслужбы не имеют никакого отношения к событиям в Харьковском горсовете.

"Обвинения в адрес Управления являются безосновательными и грязными. Управление всегда работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - подчеркнул Абдула на своей странице в Facebook.

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В СБУ добавили, что Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, что утром 20 января в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки, после чего из горсовета эвакуировали 300 человек. В результате пострадали две работницы горсовета, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.