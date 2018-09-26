26 сентября 2018, среда

В СБУ отреагировали на сообщение о "зеленых человечках" на Буковеле

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В СБУ отметили, что Минобороны предупреждало о запланированных учениях
Фото: firtka.if.ua

В СБУ отметили, что Минобороны предупреждало о запланированных учениях

На фоне распространенных в соцсетях и некоторых СМИ сообщений о появлении неких "зеленых человечков" на Буковеле в Службе безопасности Украины сообщили, что в Ивано-Франковской области проходят военные учения Козацкая воля-2018.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на странице СБУ у Facebook.

Там отмечается, что речи об антитеррористических учениях спецслужбы или каких-то следственных действиях не идет.

Ранее в Сети появились видео с "зелеными человечками" на Буковеле, на которых была запечатлена "перекрытая" дорога и стоящие вдоль нее вооруженные военнослужащие.

"Информация распространенная некоторыми СМИ о проведении СБУ в районе Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области "каких-то непонятных действий" с привлечением спецтехники не соответствует действительности. Просим обратить внимание на сообщение Минобороны Украины о том, что в эти дни продолжаются военные учения Казацкая воля-2018. Один из таких этапов с участием десантных подразделений проходил в Карпатах", - объяснили в ведомстве.

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