21 сентября 2018, пятница

В СБУ назвали фейком сообщение о "чрезвычайном положении" на Закарпатье

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Иллюстративное фото
Фото: Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области

Иллюстративное фото

Служба безопасности Украины опровергла информацию о подготовке к введению чрезвычайного положения в Закарпатской области с 1 марта 2019 года.

"[Это] подделка, которую разместили провокационные российские сайты (их IP адреса свидетельствуют о базировании в РФ)", - заявила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

В документе, распространенном в сети, говорится о готовности "ввести режим чрезвычайного положения в Закарпатской области с 1 марта 2019 года сроком до 90 дней в соответствии с указаниями СНБО Украины".

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