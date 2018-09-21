В СБУ назвали фейком сообщение о "чрезвычайном положении" на Закарпатье

Служба безопасности Украины опровергла информацию о подготовке к введению чрезвычайного положения в Закарпатской области с 1 марта 2019 года.

"[Это] подделка, которую разместили провокационные российские сайты (их IP адреса свидетельствуют о базировании в РФ)", - заявила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

В документе, распространенном в сети, говорится о готовности "ввести режим чрезвычайного положения в Закарпатской области с 1 марта 2019 года сроком до 90 дней в соответствии с указаниями СНБО Украины".