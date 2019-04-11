В САП отвергли обвинения НАБУ в саботаже расследования о коррупции в оборонке Вчера, 20:56 423 Цей матеріал також доступний українською НАБУ НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергает обвинения Национального антикоррупционного бюро в саботаже расследования дела о коррупционных схемах в оборонном секторе.

В САП отметили, что их процессуальные руководители согласовали 74 ходатайств детективов НАБУ по делу о хищениях в оборонке, в том числе о проведении обысков у экс-члена СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря и о временном доступе к переписке фигурантов дела.

По данным САП, ходатайство об обысках у Гладковского является прямым подтверждением того, что прокуроры САП не давали никаких "устных указаний" относительно исключения фамилии чиновника из материалов дела.

"При согласовании эти ходатайства прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Bihus маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела", - заявили в САП.

Ранее в НАБУ заявили, что прокурор САП устно приказал детективам вычеркнуть из материалов дела о коррупции в оборонной сфере фамилию Олега Гладковского.