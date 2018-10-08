В санатории в Хмельницкой области воспитатель бил ногами детей и заставил стоять на коленях - Кулеба

Детей заставили стать на колени с поднятыми руками

В Хмельницкой области воспитателя Великожванчицкого областного детского пульмонологического санатория обвиняют в применении физической силы по отношению к детям, сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, воспитатель бил детей ногами по ногам и затылку, а потом заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Кулеба добавил, что такие "оздоровительные" процедуры были применены, чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном.

Об этом случае стало известно из рассказа одного из пострадавших мальчиков. Он сбежал от воспитателя и успел позвонить матери.

"Малый смог убежать и успел сделать фото. Мать, как могла успокоила ребенка, а утром забрала малого из лечебного учреждения", - рассказал далее Кулеба.

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Уполномоченный также обратился к Хмельницкой ОГА с требованием провести расследование и проверить санаторий.