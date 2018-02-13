В самом высоком небоскребе Украины отключили отопление

Вторые сутки подряд в 47-этажном бизнес-центре Карнеги Холл, который является самым высоким зданием Украины, нет отопления - из-за аварии на теплотрассе без тепла остаются несколько улиц района.

Небоскреб-рекордсмен расположен в центре Киева по адресу: Кловский спуск, 7.

О поломке теплосети в центре Киева сообщил эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

К его сообщению в Facebook присоединились пользователи из соседних домов. Они подтверждают, без отопления и горячей воды остается "весь квартал".

Как добавил Герус, $3 тысячи за квадратный метр не спасают от перегруженной инфраструктуры.

Напомним, система теплоснабжения Киева требует тотальной модернизации, в ближайшие десять лет на это необходимо будет потратить до $1 млрд средств.

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