Количество погибших в результате обстрела Днепропетровской области возросло до четырех: обнаружили тела двух детей

Количество погибших в результате российской атаки на Самаровский район Днепропетровской области 1 ноября возросло до четырех. Спасатели обнаружили тела еще двух детей — мальчиков 11 и 14 лет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Также в ведомстве уточнили, что по Дубовиковской громаде РФ нанесла удар беспилотником, повредив жилые дома. В Павлоградском районе дроны разрушили инфраструктуру и повредили легковой автомобиль.

В Никопольском районе под атакой дронов и артиллерии были несколько общин, пострадавших нет.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району Днепропетровской области. В частности умерла 50-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения.

В результате атаки на Самаровский район пострадали восемь человек. Все госпитализированы, половина из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.