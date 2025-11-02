Количество погибших в результате обстрела Днепропетровской области возросло до четырех: обнаружили тела двух детей

2 ноября, 11:16
Поделиться:
Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло (Фото: Днепропетровская ОВА)

Количество жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло (Фото: Днепропетровская ОВА)

Количество погибших в результате российской атаки на Самаровский район Днепропетровской области 1 ноября возросло до четырех. Спасатели обнаружили тела еще двух детей — мальчиков 11 и 14 лет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Также в ведомстве уточнили, что по Дубовиковской громаде РФ нанесла удар беспилотником, повредив жилые дома. В Павлоградском районе дроны разрушили инфраструктуру и повредили легковой автомобиль.

Реклама

В Никопольском районе под атакой дронов и артиллерии были несколько общин, пострадавших нет.

Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самаровскому району Днепропетровской области. В частности умерла 50-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения.

В результате атаки на Самаровский район пострадали восемь человек. Все госпитализированы, половина из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Днепропетровская область Город Днепр Дети Обстрел Подростки ракетный обстрел атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies