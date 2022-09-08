В районе Сак в оккупированном Крыму начался масштабный пожар

8 сентября, 15:58
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Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий (Фото:Скриншот видео t.me/chp_sevastopol82)

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий (Фото:Скриншот видео t.me/chp_sevastopol82)

В четверг, 8 сентября, в районе города Саки во временно оккупированном РФ Крыму вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях видео с места событий.

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На них видно поднимающиеся над горизонтом густые клубы дыма, однако, что именно там горит, пока не ясно.

Видео дня

https://twitter.com/babaikit/status/1567857120330006533

По некоторым данным, пожар мог вспыхнуть в районе находящейся в Новофедоровке авиабазы российских войск, однако подтверждений этому пока нет.

В августе по указанному аэродрому был нанесен массированный ракетный удар, в результате которого были уничтожены около десяти самолетов ВС РФ.

После этого россияне решили убрать свою авиацию из Крыма.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Саки Авиабаза Пожар Война России против Украины

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