В районе Сак в оккупированном Крыму начался масштабный пожар 8 сентября, 15:58 Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места событий (Фото:Скриншот видео t.me/chp_sevastopol82)

В четверг, 8 сентября, в районе города Саки во временно оккупированном РФ Крыму вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные жители, публикуя в соцсетях видео с места событий.

На них видно поднимающиеся над горизонтом густые клубы дыма, однако, что именно там горит, пока не ясно.

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По некоторым данным, пожар мог вспыхнуть в районе находящейся в Новофедоровке авиабазы российских войск, однако подтверждений этому пока нет.

В августе по указанному аэродрому был нанесен массированный ракетный удар, в результате которого были уничтожены около десяти самолетов ВС РФ.

После этого россияне решили убрать свою авиацию из Крыма.

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