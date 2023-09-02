В шести частных детсадах Киевской области отравились 18 детей 2 сентября, 06:07 Отравление связано с работой кейтеринговой компании (Фото:vorobevaola/Depositphotos)

По состоянию на пятницу, 1 сентября, в шести частных детских садах Бучанского и Фастовского районов Киевщины зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Как сообщает Министерство здравоохранения, отравились 18 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

17 пострадавших находятся на стационарном лечении, из них один ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

30 августа дети употребляли продукты питания, поставленные в садики кейтеринговой компанией.

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Специалистами Киевского областного центра контроля и профилактики болезней начато эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфицирования и локализации вспышки.

Проводятся лабораторные обследования, направленные на выявление возбудителя заболевания.

