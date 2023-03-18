Оккупанты атаковали Украину 16 дронами, 11 было сбито 18 марта, 12:43 Уничтоженный дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ряде восточных, северных и центральных областей Украины вечером в пятницу, 17 марта, объявили воздушную тревогу. NV рассказывает, что известно о новой атаке оккупантов.

10:04 Три дрона повредили нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий. По его словам, враг атаковал регион дронами типа Shahed-136 около часа ночи. Обошлось без пострадавших.

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Остальные три беспилотника сбили Силы противовоздушной обороны.

«Это была очень сложная задача, так как дроны летят низко», — написал Козицкий.

08:15 Из-за попадания дронов на Новомосковске произошел пожар.

Повреждены также шесть дачных домов рядом. Еще четыре — разрушены до основания. Люди не пострадали, рассказали в ОВА.

06:20 Российские войска нанесли удар по Запорожью ракетами С-300. Повреждения получило заведение общепита.

Об этом сообщили Запорожская областная военная администрация и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Рашисты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши», — заявил Куртев.

По предварительной информации, российская ракета разрушила заведение общепита. При этом, по его словам, люди не пострадали.

03:29 Оккупанты запустили ночью 16 дронов-камикадзе, большинство было сбито — Воздушные силы



02:40 В Запорожье прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, пишет Суспильне.

О причинах и последствиях взрывов официальной информации пока не сообщалось. В Запорожской ОВА призвали жителей региона находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

02:00 Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все вражеские цели уничтожены.

«Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы Shahed. Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По данным на этот момент — без жертв и разрушений. Информация уточняется», — сказал он.

00:48 Глава Львовской ОВА предупредил, что угроза для региона сохраняется. Тревога переместилась в основном в западные регионы.

Инфографика: alerts.in.ua

23:34 Воздушную тревогу объявили во Львовской области, глава ОВА Максим Козицкий призвал не игнорировать сигнал.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 23:35 / Инфографика: alerts.in.ua

23:22 Два беспилотника оккупантов ударили по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске, там серьезные разрушения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

23:00 В Воздушном командовании Восток сообщили, что Россия запустила ударные беспилотники (вероятно, Shahed-131/136) с юго-восточного направления по критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них бойцы командования Восток уничтожили в Днепровском районе.

22:55 О ракетной опасности предупредил городской голова Полтавы Александр Мамай.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 22:55 Инфографика:

22:29 Киевская ОВА предупредила, что угроза с воздуха остается, в области продолжают работать силы противовоздушной обороны.



22:26 Городской голова Ровного Александр Третьяк предупредил о высокой угрозе атаки Шахедами и попросил не игнорировать тревогу.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО в области.

22:25 Воздушная тревога распространилась на Ровенскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:09 Городской голова Новомосковска Днепропетровской области Сергей Резник подтвердил взрывы в городе и сообщил, что спасатели устраняют последствия атак.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:00

Инфографика: alerts.in.ua

22:00 Суспільне сообщило о звуке взрыва в Днепре.

21:40 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО и призвала соблюдать информационную тишину.

«Киевская область! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала „воздушная тревога“», — сказано в сообщении Киевской ОВА в Telegram.

Тревогу сначала объявили в Запорожской области в 20:44, затем — в Днепропетровской (20:59).

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 21:30 / Инфографика: alerts.in.ua

Telegram-канал Мониторинг военной активности ранее сообщал о «пуске двух групп Шахедов с направления Приморско-Ахтарска Краснодарского края».