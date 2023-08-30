В ряде областей Украины объявлена тревога, оккупанты запустили шахеды 30 августа, 01:19 Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (иллюстративное фото) (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Ночью в среду, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину группами ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена в ряде северных и центральных областей.

02:10. Шахеды приближаются к границе Винницкой области и движутся в сторону Чернигова, сообщают Воздушные силы.

01:55. Группа ударных беспилотников страны-террориста находится в районе Умани, Воздушные силы призывают не выходить из укрытий.

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01:44. Группа вражеских беспилотников находится в районе стыка Черниговской, Киевской областей и границы Украины с Беларусью, они идут на Киев, предупредили Воздушные силы.

01:28. Угроза баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:30 / Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ призвали жителей областей, в которых объявлена тревога, оставаться в укрытиях, и предупредили о работе ПВО.

Ранее в Воздушных силах предупреждали, что первая группа дронов-камикадзе российских оккупантов находится в пределах Сумской и Черниговской областей и идет в направлении Киева, вторая группа — в пределах Днепропетровской и Николаевской областей, идет в сторону Кропивницкого.