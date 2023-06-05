В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, Харьков под обстрелом
NV
В ряде восточных и центральных областей Украины вечером в понедельник, 5 июня, объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты обстреливают Харьков и область.
Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что оккупанты наносят удары по городу ракетами, прозвучало несколько взрывов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил в Telegram удары по региону и призвал жителей не выходить из укрытий.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук ранее призывал не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и предупреждал об угрозе.
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