В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, Харьков под обстрелом 5 июня, 23:34 NV

В ряде восточных и центральных областей Украины вечером в понедельник, 5 июня, объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что оккупанты наносят удары по городу ракетами, прозвучало несколько взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил в Telegram удары по региону и призвал жителей не выходить из укрытий.

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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук ранее призывал не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и предупреждал об угрозе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:40 / Инфографика: alerts.in.ua

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