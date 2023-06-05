В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, Харьков под обстрелом

5 июня, 23:34
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В ряде восточных и центральных областей Украины вечером в понедельник, 5 июня, объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что оккупанты наносят удары по городу ракетами, прозвучало несколько взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил в Telegram удары по региону и призвал жителей не выходить из укрытий.

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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук ранее призывал не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и предупреждал об угрозе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:40 / Инфографика: alerts.in.ua

Новость дополняется

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Олег Синегубов Игорь Терехов Война России против Украины Воздушная тревога ракетный обстрел

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