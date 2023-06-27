В ряде областей Украины объявляли тревогу, в Запорожье прозвучал взрыв (обновлено) 27 июня, 22:10 Работа ПВО Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ряде восточных, южных и центральных областей Украины вечером во вторник, 27 июня, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что российские оккупанты выпустили ракеты с бомбардировщиков Ту-22м3.

22:32 Отбой тревоги по всем областям.

22:17 Еще несколько Ту-22м3 идут в акваторию Азовского моря, предупредили Воздушные силы.

22:14 Суспільне сообщает о взрыве в Запорожье.

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22:12 Запорожская область — угроза баллистики, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 22:10 ракеты идут в сторону Запорожья, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил.

Ранее Воздушные силы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщили, что страна-террорист Россия подняла в воздух бомбардировщики, которые движутся в сторону акватории Азовского моря.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:15 / Инфографика: alerts.in.ua

Ранее вечером страна-террорист нанесла ракетный удар по кафе в Краматорске, известно о четырех погибших и 42 раненых.

27 июня россияне нанесли ракетный удар по Кременчугскому району Полтавской области, попав в дачный кооператив. 27 июня 2022 года Россия нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в Кременчуге. Тогда погиб 21 человек, еще 70 получили ранения.