В ряде областей Украины объявляли тревогу, в Запорожье прозвучал взрыв (обновлено)
Работа ПВО Украины (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ряде восточных, южных и центральных областей Украины вечером во вторник, 27 июня, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что российские оккупанты выпустили ракеты с бомбардировщиков Ту-22м3.
22:32 Отбой тревоги по всем областям.
22:17 Еще несколько Ту-22м3 идут в акваторию Азовского моря, предупредили Воздушные силы.
22:14 Суспільне сообщает о взрыве в Запорожье.
22:12 Запорожская область — угроза баллистики, сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 22:10 ракеты идут в сторону Запорожья, сообщается в Telegram-канале Воздушных сил.
Ранее Воздушные силы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сообщили, что страна-террорист Россия подняла в воздух бомбардировщики, которые движутся в сторону акватории Азовского моря.
Ранее вечером страна-террорист нанесла ракетный удар по кафе в Краматорске, известно о четырех погибших и 42 раненых.
27 июня россияне нанесли ракетный удар по Кременчугскому району Полтавской области, попав в дачный кооператив. 27 июня 2022 года Россия нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в Кременчуге. Тогда погиб 21 человек, еще 70 получили ранения.