В ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено) 31 июля, 18:31 Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером в понедельник, 31 июля, в ряде северных, восточных и южных областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Обновлено в 18:31. Воздушные силы предупредили об отбое угрозы, в областях — отбои тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:26 / Инфографика: alerts.in.ua

Воздушные силы в Telegram призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 17:55 / Инфографика: alerts.in.ua

Утром 31 июля российские оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому, зданию университета и админзданию в Кривом Роге — предварительно, двумя баллистическими ракетами. По состоянию на 18:00 известно о шести погибших, среди которых один ребенок, и 75 пострадавших. 1 августа в Кривом Роге объявили траур.

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