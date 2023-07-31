В ряде областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером в понедельник, 31 июля, в ряде северных, восточных и южных областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения.
Обновлено в 18:31. Воздушные силы предупредили об отбое угрозы, в областях — отбои тревог.
Воздушные силы в Telegram призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Утром 31 июля российские оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому, зданию университета и админзданию в Кривом Роге — предварительно, двумя баллистическими ракетами. По состоянию на 18:00 известно о шести погибших, среди которых один ребенок, и 75 пострадавших. 1 августа в Кривом Роге объявили траур.