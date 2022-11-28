В рядах ВСУ находятся почти 60 тысяч женщин, в зоне боевых действий — 5 тысяч

28 ноября, 18:02
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Женщины обнимают украинскую военную после освобождения Херсона (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Женщины обнимают украинскую военную после освобождения Херсона (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 28 ноября службу проходят 59 786 женщин. Из них 41 тысяча — это военные, и, соответственно, почти 19 тысяч — это гражданские работницы.

Об этом во время Украинского женского конгресса сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Приблизительно 5 тысяч женщин участвуют непосредственно в боевых действиях. Погибла на войне 101 женщина, пропавшими без вести числятся 50 женщин, раненых более 100. Кроме этого, 50 женщин посмертно получили звание Герой Украины.

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Также Резников рассказал, что добровольно на воинский учет встала тысяча женщин. Обязательно на воинский учет берутся только женщины, имеющие специальность и/или профессию, которая относится медицинской деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=Cv_x6j9DNBY&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Женщины Алексей Резников Война России против Украины Женщины-военные

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