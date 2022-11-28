В рядах ВСУ находятся почти 60 тысяч женщин, в зоне боевых действий — 5 тысяч 28 ноября, 18:02 Женщины обнимают украинскую военную после освобождения Херсона (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 28 ноября службу проходят 59 786 женщин. Из них 41 тысяча — это военные, и, соответственно, почти 19 тысяч — это гражданские работницы.

Об этом во время Украинского женского конгресса сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Приблизительно 5 тысяч женщин участвуют непосредственно в боевых действиях. Погибла на войне 101 женщина, пропавшими без вести числятся 50 женщин, раненых более 100. Кроме этого, 50 женщин посмертно получили звание Герой Украины.

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Также Резников рассказал, что добровольно на воинский учет встала тысяча женщин. Обязательно на воинский учет берутся только женщины, имеющие специальность и/или профессию, которая относится медицинской деятельности.

