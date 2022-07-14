В Румынии разбился ударный американский дрон 14 июля, 17:46 Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:wikipedia.org)

Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Румынии. Это произошло возле авиабазы в городе Кымпия-Турзий.

Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку, сообщает Gazeta de Sud.

По его словам, дрон разбился в 2−3 километрах от авиабазы во время захода на посадку. На его борту не было вооружения.

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США несколько раз отправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румынию для учений румынских солдат. Беспилотники выполняли разведывательную роль. При этом на них возможна установка ракет.

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