В Румынии разбился ударный американский дрон
Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:wikipedia.org)
Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Румынии. Это произошло возле авиабазы в городе Кымпия-Турзий.
Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку, сообщает Gazeta de Sud.
По его словам, дрон разбился в 2−3 километрах от авиабазы во время захода на посадку. На его борту не было вооружения.
США несколько раз отправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румынию для учений румынских солдат. Беспилотники выполняли разведывательную роль. При этом на них возможна установка ракет.
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