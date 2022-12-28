В горах Румынии нашли мертвым украинца, который незаконно пересек границу

28 декабря, 12:16
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Группа украинцев незаконно пересекла границу с Румынией и потерялась в горах, двое из них были задержаны, один найден мертвым (Фото:ГПСУ)

Группа украинцев незаконно пересекла границу с Румынией и потерялась в горах, двое из них были задержаны, один найден мертвым (Фото:ГПСУ)

В горах Румынии нашли мертвым одного из украинцев, которые незаконно пересекли границу в Закарпатской области.

Об этом сообщил директор государственной горноспасательной службы округа Марамуреш Дан Бенга, пишет Agerpres.

Отмечается, что тело украинца нашел один из местных жителей в населенном пункте Красна Вишеулуй.

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«Информация, полученная в последнюю минуту коллегами и территориальной инспекции пограничной полиции. Один из двух украинцев, с которым не удалось связаться, был найден мертвым одним из местных жителей», — уточнил Бенга.

25 декабря стало известно, что группа из шести украинцев незаконно пересекла украинско-румынскую границу в горах Карпат днем ранее. В тот же день двоих из них задержали на территории Румынии. Еще двоих нашли в понедельник, 26 декабря.

Горные спасатели Румынии также сообщили, что в горах остаются двое пострадавших украинцев. У одного из них множественные переломы и травма головы с кровотечением. Последний телефонный контакт с ним был установлен утром 26 декабря.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=IWJrw7QZOtk&feature=emb_title

27 декабря поиски украинцев возобновили, они были приостановлены из-за сложных погодных условий.

Отмечается, что они находились на высоте более 1800 метров, не имея необходимой для таких условий одежды и экипировки. К их поискам привлекли авиацию.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госпогранслужба Украины Румыния Закарпатская область Смерть

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