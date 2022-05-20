Незадачливый оккупант остановил свой Урал в поле зрения бойцов ВСУ и сразу же поплатился за это — видео

20 мая, 16:58
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Российский солдат остановил свой Урал в зоне наблюдения украинского расчета ПТРК (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Российский солдат остановил свой Урал в зоне наблюдения украинского расчета ПТРК (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В соцсетях появилось видео неожиданной встречи грузовика российских оккупантов с украинской ракетой.

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Как сообщается, обнародованные кадры были сняты в Рубежном Северодонецкого района Луганской области, временно занятом войсками РФ.

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На них видно, как незадачливый российский солдат остановил свой Урал в зоне наблюдения украинских военных, которые сразу же воспользовались случаем и выпустили по нему ракету из ПТРК, уничтожив грузовик вместе с его водителем.

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https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1527633939678089217
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Урал Грузовик Война России против Украины

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