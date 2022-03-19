В Рубежном в результате обстрела обрушился дом, погибли женщина и двое детей

19 марта, 15:50
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В Луганской области оккупанты обстреляли дом, погибли женщина и двое детей (Фото:ГСЧС)

В Луганской области оккупанты обстреляли дом, погибли женщина и двое детей (Фото:ГСЧС)

19 марта в результате обстрела оккупантами произошло разрушение жилого дома в городе Рубежное Луганской области, под завалами оказались люди.

Об этом сообщает ГСЧС.

Из-под завалов сначала достали двоих детей без признаков жизни, спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, по прибытию работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей.

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Позже под завалами обнаружили еще женщину и ребенка. Медицинские работники констатировали смерть женщины. Ребенок спасен, его состояние стабильное, удовлетворительное.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Рубежное Обвал Война России против Украины

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