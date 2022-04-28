Захваченный оккупант рассказал о трусости кадыровцев в Рубежном — видео 28 апреля, 16:20 Цей матеріал також доступний українською По словам пленного, кадыровцы стараются держаться сзади (Фото:grozny.tv)

Низкую мотивацию и боеспособность так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова отмечают даже сами оккупанты.

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Об этом рассказал военнослужащий оккупационных сил РФ Никита Тхарук 1999 года рождения, захваченный бойцами Нацгвардии в районе Рубежного Северодонецкого района Луганской области.

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По его словам, «храбрости» кадыровцев в бою с украинскими защитниками хватает ненадолго.

«Если зажимают их, двухсотят (убивают), трехсотят (ранят), они тут же уходят. Заходят с нами — сутки находятся. Им дается команда уйти назад… Находиться сзади нас», — рассказал пленный.

Кроме того, он пожаловался на плохое обеспечение и признал нежелание своих сослуживцев участвовать в боевых действиях.

«Настрой у нас ужасный. Люди не хотят служить, наоборот, хотят вернуться домой… Питание отвратительное, ужасное! Мы в погребах живем, условий никаких нету. Никакого обеспечения у нас нету. Что успел купить, что семье передала, то и носишь. Даже трусов с носками нету», — добавил Тхарук.

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