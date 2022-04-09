Жителей просят не выходить из укрытий. Возле Рубежного оккупанты опять попали в цистерну с азотной кислотой

9 апреля, 17:58
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Сергей Гайдай опубликовал видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма (Фото:Кадр видео Сергій Гайдай via Facebook)

Сергей Гайдай опубликовал видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма (Фото:Кадр видео Сергій Гайдай via Facebook)

Возле Рубежного Луганской области российские оккупанты опять попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной военной администрации Сергей Гайдай, опубликовав видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/698752801158495/

«Снова химическая атака! У Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой», — написал Гайдай.

Видео дня

Он призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещении — закрыть окна и двери.

В прошлый раз оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном во вторник, 5 апреля.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Луганская область Обстрел Рубежное Сергей Гайдай Российско-украинская война

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