Жителей просят не выходить из укрытий. Возле Рубежного оккупанты опять попали в цистерну с азотной кислотой 9 апреля, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай опубликовал видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма (Фото:Кадр видео Сергій Гайдай via Facebook)

Возле Рубежного Луганской области российские оккупанты опять попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной военной администрации Сергей Гайдай, опубликовав видео с поднимающимися в небо клубами розового дыма.

«Снова химическая атака! У Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой», — написал Гайдай.

Видео дня

Он призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещении — закрыть окна и двери.

В прошлый раз оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном во вторник, 5 апреля.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.