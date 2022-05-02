В Рубежном оккупанты сбросили сверхмощные бомбы на элеваторный комплекс — Денисова 2 мая, 16:55 Цей матеріал також доступний українською На территорию ООО «Голден АГРО» в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы (Фото:Людмила Денисова/ Facebook)

На территорию ООО «Голден АГРО» в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы, открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Lab, пишет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Омбудсмен отметила, что на предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник.

По ее словам, элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

Она подчеркнула, случаи уничтожения и вывоза зерна и сельскохозяйственной техники на оккупированных территориях не единичны, и это нарушение статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

"Все чаще стали появляться видеозаписи, на которых видно, что оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сельскохозяйственную технику для обработки земли", — написала Денисова.

Она сообщает, что первые случаи угона техники были зафиксированы еще в середине марта. В дальнейшем с помощью GPS сервисов техника была найдена в республике Чечня.

"На Днепропетровщине в Синельниковском районе ракета попала в склады агропредприятий. Одно пустое, другое с зерном. Они разрушены", — отметила омбудсмен.

В связи с этим она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.

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