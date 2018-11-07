В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко убраться из Украины

В Русской православной церкви ответили на призыв президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям РПЦ необходимо покинуть территорию Украины.

В Московском патриархате заявили, что в Украине нет никаких представителей "российской православной церкви" [московская церковь носит название "русской" православной церкви, а не российской], передает РИА Новости.

"Согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации [российской православной церкви] неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что РПЦ, как и российской армии, нечего делать в Украине.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве ставропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

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15 октября Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с РПЦ и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.