В Ровно женщина вывесила на балкон полотенце с гербом флота РФ. Полиции объяснила, что вытирала им собаку 25 мая, 23:55 Герб флота РФ (Фото:Рівне Головне / Telegram)

Утром 24 мая жители города Ровно обнаружили на балконе девятиэтажки полотенце с гербом флота России. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, которым женщина объяснила, что вытирала полотенцем собаку.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Ровненской области в комментарии Суспільному.

Правоохранители отметили, что провели с ровенчанкой профилактическую беседу. Так, 49-летняя женщина объяснила, что это полотенце ей подарили давно, примерно в 2003 году.

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Ровенчанка утверждала, что до этого времени полотенце лежало в шкафу, а когда покупала собаку, то схватила его, чтобы вытереть животное. Объяснила, что вывесила его несознательно. Женщина заверила, что ненавидит Россию, рассказала пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая.

На место вызвали сотрудников Службы безопасности Украины, которые провели проверку. По ее результатам с ровенчанкой провели профилактическую беседу, а полотенце уничтожили, добавила Юстицкая.

«Женщина очень извинилась за опрометчивый поступок, забыла о вражеской для нас надписи, полотенце уничтожено! Проведена профилактическая беседа. Никаких антиукраинских настроений не обнаружено, а наоборот!» — отметил в комментариях под публикацией в Facebook руководитель Патрульной полиции Ровненской области Сергей Мерчук.