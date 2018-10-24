24 октября 2018, среда

В Ровно задержали чиновника на взятке в $10 тысяч

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Деньги передавались чиновнику двумя траншами
Фото: ГПУ

Деньги передавались чиновнику двумя траншами

В Ровно правоохранители задержали заместителя главы райгосадминистрации в Ровно по подозрению в получении 10 тысяч долларов взятки.

По данным ГПУ, чиновника поймали на получении второй части взятки в размере $5 тысяч.

Деньги предназначались за согласование проектной документации частному предпринимателю по застройке земельного участка.

Продолжаются розыскные действия, решаются вопросы о задержании подозреваемого, а также сообщения ему о подозрении и обращения в суд для избрания меры пресечения.

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