В Ровно задержали чиновника на взятке в $10 тысяч

В Ровно правоохранители задержали заместителя главы райгосадминистрации в Ровно по подозрению в получении 10 тысяч долларов взятки.
По данным ГПУ, чиновника поймали на получении второй части взятки в размере $5 тысяч.
Деньги предназначались за согласование проектной документации частному предпринимателю по застройке земельного участка.
Продолжаются розыскные действия, решаются вопросы о задержании подозреваемого, а также сообщения ему о подозрении и обращения в суд для избрания меры пресечения.
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