В Ровно задержали чиновника на взятке в $10 тысяч

В Ровно правоохранители задержали заместителя главы райгосадминистрации в Ровно по подозрению в получении 10 тысяч долларов взятки.

По данным ГПУ, чиновника поймали на получении второй части взятки в размере $5 тысяч.

Деньги предназначались за согласование проектной документации частному предпринимателю по застройке земельного участка.

Продолжаются розыскные действия, решаются вопросы о задержании подозреваемого, а также сообщения ему о подозрении и обращения в суд для избрания меры пресечения.