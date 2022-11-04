В Ровно взорвался боеприпас на детской площадке, есть раненые 4 ноября, 23:12 Место инцидента (Фото:Нацполиция Ровенской области)

В одном из дворов города Ровно в пятницу, 4 ноября, взорвался боеприпас. В результате происшествия ранены несколько человек.

Об этом сообщает Национальная полиция в Ровенской области.

Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21:00. Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке.

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По предварительной информации — пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели.

На месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются правоохранители.