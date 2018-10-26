В Ровно эвакуировали школу после распыления слезоточивого газа

В пятницу, 26 октября, в Ровно 16-летний подросток распылил слезоточивый газ на территории школы.
Об этом местному изданию Ровно Вечернее сообщили в полиции.
По информации полицейских, инцидент произошел около 12:00 в школе №9 по улице Марка Вовчка.
"Произошло это на перемене. Слезоточивый газ распылил 16-летний ученик этой школы во время игры со школьником из другой школы. Детей сразу же эвакуировали, поэтому никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Полицейские установили, что действия ученика были непреднамеренными. Однако несмотря на это, на него составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях (предусмотрено наказание - штраф от 51 до 119 гривен, или общественные работы 40 - 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток).
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