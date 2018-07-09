09 июля 2018, понедельник

В Ровно во двор частного дома бросили осколочную гранату - полиция

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Никто из людей в результате взрыва не пострадал

Никто из людей в результате взрыва не пострадал

В ночь на понедельник, 9 июля, на улице Котляревского в Ровно произошел взрыв.

Как рассказали в Нацполиции, неизвестный бросил во двор частного дома осколочную гранату.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Согласно выводам экспертов, во дворе взорвалась граната РГД-5.

"Следователи изъяли осколки и рычаг запала к ней. Взрывом поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего", - добавили в ведомстве.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове