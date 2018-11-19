19 ноября 2018, понедельник

В Ровно владельцы авто на еврономерах блокировали таможню, между протестующими и полицией произошла потасовка

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В Ровно протестовали против тарифов на растаможку авто
Скриншот с видео

В Ровно протестовали против тарифов на растаможку авто

В Ровно на улице Млиновской владельцы авто на еврономерах заблокировали дорогу к таможне тремя машинами.

Как сообщает UA.Рівне, около 60 человек, которые перегоняют авто на продажу из-за границы, протестовали против необоснованного увеличения таможенных платежей. 

На место приехали три экипажа патрульной полиции.

В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.

По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик. Проезжая часть была временно заблокирована. Участники акции пропустили только скорую помощь.

Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу авто.

Ранее подобный инцидент с блокированием таможни произошел в Ивано-Франковске.

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