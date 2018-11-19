В Ровно владельцы авто на еврономерах блокировали таможню, между протестующими и полицией произошла потасовка

В Ровно на улице Млиновской владельцы авто на еврономерах заблокировали дорогу к таможне тремя машинами.
Как сообщает UA.Рівне, около 60 человек, которые перегоняют авто на продажу из-за границы, протестовали против необоснованного увеличения таможенных платежей.
На место приехали три экипажа патрульной полиции.
В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.
По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик. Проезжая часть была временно заблокирована. Участники акции пропустили только скорую помощь.
Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу авто.
Ранее подобный инцидент с блокированием таможни произошел в Ивано-Франковске.
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