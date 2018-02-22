В Ровно в офис местного издания бросили бутылки с зажигательной смесью

Неизвестный попытался поджечь офис, когда там были журналисты

Вечером в четверг, 22 февраля, в Киеве неизвестный поджег офис местного издания Четвертая власть. Журналисты связывают нападение с деятельностью издания и считают это "попыткой запугивания".

"Около половины восьмого мы были с коллегами на втором этаже здания, где расположен наш офис. Вдруг я услышала, как кто-то открыл дверь офиса... Через несколько секунд я услышала звон, сильный хлопок, забег сын и говорит, что кто-то нас поджег", - сообщила Громадському заместитель главного редактора издания Антонина Торбич.

По ее словам, журналисты выбежали из помещения, вызвали пожарных и начали тушить огонь.

В редакции уточнили, что в офис бросили две бутылки с зажигательной смесью.

Напомним, что международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о состоянии соблюдения прав человека в Украине. В отчете указано, что активисты, журналисты и члены неправительственных организаций, освещающих коррупцию в Украине, сталкиваются с давлением и даже насилием.