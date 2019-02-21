В Ровно в одном из супермаркетов среди продуктов обнаружили крысу - видео
Вчера, 10:38
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В одном из
супермаркетов Ровно посетители обнаружили среди продуктов в молочном отделе
крысу.
Соответствующее
видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.
На нем видно, что
среди пакетов с молоком находится крыса, которая не может сбежать из-за
зажатого хвоста.
Дальнейшая судьба
грызуна неизвестна, однако, как отмечает ТСН, инцидентом уже заинтересовались специалисты
Госпродпотребслужбы.
В свою очередь администрация
и сотрудники магазина комментировать происшествие отказалось, и просто сбежали
от журналистов.