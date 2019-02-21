В Ровно в одном из супермаркетов среди продуктов обнаружили крысу - видео Вчера, 10:38 1175 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ТСН Администрация магазина отвечать на вопросы журналистов по поводу крысы отказалась Скриншот с видео ТСН

В одном из супермаркетов Ровно посетители обнаружили среди продуктов в молочном отделе крысу.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в соцсетях.

На нем видно, что среди пакетов с молоком находится крыса, которая не может сбежать из-за зажатого хвоста.

Дальнейшая судьба грызуна неизвестна, однако, как отмечает ТСН, инцидентом уже заинтересовались специалисты Госпродпотребслужбы.

В свою очередь администрация и сотрудники магазина комментировать происшествие отказалось, и просто сбежали от журналистов.