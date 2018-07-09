В Ровно умер полицейский, которого пьяный мужчина проткнул вилами

В понедельник, 9 июля, в больнице в Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Дубенского отдела полиции Александр Гордейчук, который был ранен вилами во время вызова.

"Медики пытались спасти жизнь полицейского, однако он впал в кому и сегодня, 9 июля, не приходя в сознание, умер. У него остались горем убитые жена, родители и родные", - сообщили в местной полиции.

Полицейский в конце июня получил очередное специальное звание старший сержант полиции, однако так и не успел надеть новые погоны.

Ранения полицейский получил 1 июля, когда отрабатывал вызов по ссоре между соседями в селе Столбец Дубенского района.

33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проткнул полицейского вилами и скрылся с места происшествия. Нападавший арестован.