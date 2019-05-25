В Ровно составили протоколы на двух человек, которые вышли на акцию за импичмент Зеленского Вчера, 21:32 1601 Цей матеріал також доступний українською radiotrek Акция не была согласована radiotrek

Сегодня, 25 мая, в Ровно 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию за импичмент президенту, вследствие чего полиция составила на них административные протоколы.

Об этом сообщает UA: Ровно.

В полиции говорят, что молодые люди не согласовали заранее проведение такой акции. Поэтому составили на парня и 16-летнюю девушку в присутствии матери админпротоколы по ст. 185−1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП. Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

Пресс-офицер полиции Мария Юстицкая сообщила, что задержания как такового не было. Посещение горотдела произошло для составления админматериалов.

«Она позвонила своему главному, он пришел и сказал мне, что я все-таки задержана. Они кричали на меня, давили, эта дама», — сказала Суспильному несовершеннолетняя участница акции Дарья Коцюруба.