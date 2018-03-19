В Ровно пьяный полицейский подрезал авто депутата - видео

Утром 19 марта в Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель микроавтобуса Volkswagen T4 подрезал другую машину, в которой вместе с детьми находился депутат Ровенского городского совета Роман Стасюк.

Водитель микроавтобуса, совершив ДТП, скрылся с места событий и заехал на ближайшую АЗС. Там его задержали патрульные за нарушение ПДД, которые случайно находились на этой же заправке.

Стасюк опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано, как виновник ДТП проходит тест на драгере. Прибор показал, что в его крови 0,66 промилле алкоголя. Это в три раза выше нормы (0,2 промилле).

В областном управлении полиции подтвердили, что их сотрудник стал участником ДТП, добавив, что по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам "будет приниматься решение о дальнейшем пребывании этого человека в органах Национальной полиции".

Сам Стасюк рассказал Rivne.media, что на момент дорожного происшествия в авто находились его дети, которых он вез в школу. По его словам, патрульные затягивали с оформлением ДТП.

"Отвозил детей в школу и меня сильно подрезал автобус. Патрульные очень долго оформляли ДТП - целых три с половиной часа. Спрашивали, где работает виновник ДТП - тот не признался", - рассказал депутат.

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