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Погоня за нарушителем на внедорожнике в Ровно: трое патрульных травмированы, разбиты два служебных авто

Сегодня, 13:47
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Погоня длилась около часа

В Ровно полицейские устроили погоню за нарушителем на внедорожнике Mercedes-Benz ML 430, который ехал без света внешних фар.

По данным правоохранителей, водитель проигнорировал требование остановиться и начал побег.

Внедорожник выехал на автодорогу Киев - Чоп и двигался в направлении столицы. Служебное авто патрульных заблокировало движение нарушителю, однако он развернулся и поехал в сторону Ровно по встречной полосе, подвергая опасности всех участников дорожного движения.

На международной трассе вблизи Ровно патрульные снова создали искусственную пробку. Водитель Mercedes-Benz объехал стоящий транспорт и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubushi Outlander, а потом продолжил побег.

Через час погони экипаж патрульных начал обгонять автомобиль нарушителя. Водитель внедорожника пытался сбросить служебный Mitsubushi Outlander с дороги.

В результате столкновения оба авто совершили наезд на придорожное ограждение. После остановки трое полицейских вышли из автомобиля и пытались приблизиться к Mercedes-Benz, водитель начал движение задним ходом на полицейских. Патрульные открыли огонь по колесам. В результате применения оружия никто не пострадал.

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне авто были также его 38-летняя жена и малолетняя дочь. Свой поступок объяснить он не смог.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

Во время преследования и задержания были травмированы трое полицейских и повреждены два служебных автомобиля.

 

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления предварительно по ч. 2 ст. 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) УК Украины и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

 

Теги:   Полицейские Ровно Погоня

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