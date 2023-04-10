В Ровно женщина нашла «значительную сумму денег», полиция разыскивает владельца
В Ровно нашли «значительную сумму денег» (Фото:www.facebook.com/police.in.Rivne.region)
В Ровно на одном из рынков неравнодушная жительница нашла «значительную сумму» денег, полиция разыскивает их владельца.
Об этом сообщила полиция Ровенской области в Facebook в воскресенье, 9 апреля.
«Сегодня, девятого апреля, около 13:15 на спецлинию 102 сообщила 26-летняя жительница Здолбунова Юлия, что на одном из рынков в областном центре она нашла большую сумму денег», — говорится в сообщении.
Чтобы установить владельца, заявительница принесла их в полицию. В настоящее время средства находятся в Ровенском районном управлении полиции.
Пресс-офицер Нацполиции в области Юлия Мозоль сообщила Суспільному, что для возврата средств владелец должен описать вещь, в которой находились деньги, сказать точную сумму, которую он потерял и место, где, вероятно, он мог потерять средства.