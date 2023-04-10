В Ровно женщина нашла «значительную сумму денег», полиция разыскивает владельца 10 апреля, 09:13 В Ровно нашли «значительную сумму денег» (Фото:www.facebook.com/police.in.Rivne.region)

В Ровно на одном из рынков неравнодушная жительница нашла «значительную сумму» денег, полиция разыскивает их владельца.

Об этом сообщила полиция Ровенской области в Facebook в воскресенье, 9 апреля.

«Сегодня, девятого апреля, около 13:15 на спецлинию 102 сообщила 26-летняя жительница Здолбунова Юлия, что на одном из рынков в областном центре она нашла большую сумму денег», — говорится в сообщении.

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Чтобы установить владельца, заявительница принесла их в полицию. В настоящее время средства находятся в Ровенском районном управлении полиции.

Пресс-офицер Нацполиции в области Юлия Мозоль сообщила Суспільному, что для возврата средств владелец должен описать вещь, в которой находились деньги, сказать точную сумму, которую он потерял и место, где, вероятно, он мог потерять средства.